Helicóptero foi alvo de tiros enquanto sobrevoava Vila Cruzeiro - Reprodução

Publicado 19/05/2022 16:28

Rio - O helicóptero atingido por dois tiros na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Zona Norte da cidade, seguia do Aeroporto Internacional do Galeão em direção ao heliponto da empresa Heli-rio Táxi Aéreo, no Recreio. De acordo com a empresa, ao sobrevoar a rota da Penha, na tarde da terça-feira (17), a aeronave foi atingida. A Polícia Civil do Rio abriu um inquérito para identificar quem foi o responsável pelos disparos.

O helicóptero foi atingido por tiros nos vidros e nos bancos. Na tarde desta quarta-feira (18), o piloto prestou depoimento na 22ª DP (Penha). Ele não ficou ferido e estava sozinho na aeronave.

Por meio de nota, a Heli-rio Táxi Aéreo informou que “a aeronave de matrícula PP-MEU, pertencente à sua frota, na tarde desta terça-feira, após decolagem do Aeroporto Internacional Tom Jobim às 16:35 com destino ao Heliponto Recreio, sobrevoando a rota Penha foi atingida por projétil que não causou dano estrutural à aeronave. Tripulante pousou com segurança”.