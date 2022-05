Tattoo Week - Divulgação

Publicado 19/05/2022 17:02

Rio - Após dois anos de ausência por conta da pandemia, a Tattoo Week volta ao Rio para realizar sua 9ª edição com a marca registrada da solidariedade. Várias ações sociais e doações de

tattoos e alimentos acontecem no evento. Nesta sexta-feira (20), das 12h às 22h, os visitantes poderão ingressar no 1º dia do evento gratuitamente, apenas com a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Três ações sociais de destaque acontecem nesta edição: a doação de tatuagens de segurança para pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão; a doação de micropigmentação de sobrancelhas para mulheres com câncer; e a doação de tatuagem para cobertura de cicatrizes irreversíveis de mulheres, pelo projeto “We are Diamonds”, da tatuadora Karlla Mendes, com o apoio da Tattoo Week.

Até domingo, o público poderá visitar 250 estandes de estúdios e empresas de tatuagem e piercing, que somam 2.500 expositores, além de área gastronômica, espaço kids e estacionamento. São mais de mil tatuadores e piercers de várias partes do Brasil e do mundo, que apresentarão seus trabalhos e as recentes tendências da arte na pele. Também haverá shows dos rappers Sain e Ebony, além de DJs e campeonato de skate.

O ponto alto da Tattoo Week Rio é o concurso das melhores tatuagens em 27 estilos, que dá oportunidade aos artistas mostrarem seu trabalhos e criatividade. “Os ganhadores da Tattoo Week são reconhecidos mundialmente e seus trabalhos ganham notoriedade e valor”, explica Enio Conte, fundador do evento.

Centro de Convenções SulAmerica - Rua Beatriz Larragoiti Lucas, na Cidade Nova.

Sexta, sábado e domingo, das 12h às 22h.

O ingresso será gratuito apenas na sexta-feira, doando-se 2 quilos de

Ingressos para sábado e domingo podem ser adquiridos na bilheteria do evento ou pelo link https://lets.events/e/tattoo-week-edicao-rio-de-janeiro-2022-2