Leone foi localizado e preso em casa, na Estrada do Magarça, em Guaratiba, Zona Oeste do RioDivulgação

Publicado 19/05/2022 16:24

Rio – Policiais da Divisão de Capturas (Polinter) em conjunto agentes interestaduais prenderam, na manhã desta quinta-feira (19), o foragido Leone Cecílio dos Santos, de 32 anos. Leone foi localizado e preso em casa, na Estrada do Magarça, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

De acordo com as investigações, o criminoso teria se aproveitado da saída temporária concedida aos presos, devido à pandemia de covid-19, para não retornar ao presídio e cumprir o restante de sua pena. Leone foi condenado há seis anos de reclusão e estava na condição de evadido do sistema.

Contra Leone, foi expedido um mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal de Barra de São Francisco pelo crime de tráfico de drogas, com pedido de prisão definitiva.



Após a captura sem nenhuma resistência, o criminoso foi conduzido em segurança para a sede Polinter, onde aguarda a formalização dos procedimentos de Polícia Judiciária e encaminhamento para o sistema penal.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento:



- Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

- (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

- APP "Disque Denúncia RJ"

- Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/

- Twitter (mensagens):https://twitter.com/PProcurados

- Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).





Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.