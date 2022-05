Vila do Chaves - Divulgação

19/05/2022

Rio - A partir desta sexta-feira (20), personagens inesquecíveis como o Seu Madruga vão passar uma temporada no Shopping Nova Iguaçu. Réplica do cenário do seriado mexicano, a Vila do Chaves promete fazer crianças e adultos matarem as saudades das tretas e confusões dessa turma. Além de um ambiente interativo e instagramável, os visitantes podem brincar de jogo da velha, por exemplo, e participar de oficinas artísticas.



O evento celebra os 50 anos da estreia da série protagonizada por Roberto Gómez Bolaños. Os visitantes podem fazer um tour pela sala de aula do professor Girafales (“Ai, que burro! Dá zero pra ele!”) e tirar fotos na icônica vila onde moram figuras como Dona Florinda, Quico e a Bruxa do 71. Totens dos personagens estão espalhados pelo cenário. Além disso, a Vila do Chaves conta com um barril interativo, oficinas de colorir e mesas de jogo da velha. Já na parte de trás, as crianças poderão se divertir em um inflável de 80 metros quadrados com pula-pula, obstáculos e ambiente para fotos.



A atração fica Praça de Eventos, no 1º andar, funcionando de segunda a domingo, das 13h às 21h, até o dia 26 de junho. Para participar, o cliente deverá resgatar os cupons no aplicativo do shopping. Já os ingressos para o infláveis podem ser adquiridos pela Sympla ou na bilheteria local. O endereço é Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111, bairro da Luz, Nova Iguaçu.