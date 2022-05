Duas vítimas de 21 anos foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho - Divulgação/Prefeitura do Rio

Duas vítimas de 21 anos foram levados para o Hospital Municipal Salgado FilhoDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 20/05/2022 11:12

Rio- Quatro homens ficaram feridos após um carro capotar na madrugada desta sexta-feira (20) na Avenida Dom Hélder Câmara, na altura de Pilares, Zona Norte do Rio. Bombeiros do quartel do Méier foram acionados por volta das 2h da manhã para o acidente. No local, havia quatro vítimas.



Bruno Silva e Lucas Cordeiro, ambos com 21 anos, foram levados ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ambos tiveram alta pela manhã.

Já Carlos Marques, de 24 anos e Lucas Mamede, de 26, receberam atendimento do Corpo de Bombeiros no local e foram liberados na hora.