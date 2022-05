Aeroporto Santos Dumont - Arquivo / Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Aeroporto Santos DumontArquivo / Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 20/05/2022 11:08

Rio - Policiais federais prenderam nesta sexta-feira (20) um empresário de 46 anos que desembarcou no Aeroporto Santos Dumont vindo de São Paulo. Contra ele havia um mandado de prisão por conta do não pagamento de pensão alimentícia.

Segundo a PF, a ação foi resultado de um trabalho conjunto de policiais federais lotados na Delegacia Especializada do Aeroporto Internacional do Galeão (DEAIN) e policiais da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Santos Dumont (DEAER).

A instituição ainda informou que o mandado foi expedido na última quarta-feira (18), pela 11ª Vara de Família do Rio de Janeiro. A PF não divulgou para onde o suspeito foi encaminhado.