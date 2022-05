Número de casos da covid-19 também caíram no mês de maio - Reprodução

Publicado 20/05/2022 09:57

Rio - Um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostrou que, entre 1º e 18 de maio, 60 dos 92 municípios do Rio não registraram óbitos por Covid-19. No mês de maio foram contabilizados 287 novas mortes pela doença no sistema, porém apenas 15 delas aconteceram em maio, o restante se deu em meses anteriores, mas os casos só foram confirmados agora.

"Esse cenário é consequência da vacinação no estado do Rio de Janeiro, que já atingiu 84% de toda a população fluminense com 12 anos ou mais imunizada com a primeira e a segunda doses. O Mapa de Risco para Covid-19 que será publicado amanhã mostra que o número de óbitos caiu. Mas a população com 60 anos ou mais precisa retornar aos postos para receber a segunda dose de reforço", afirmou o secretário de estado de saúde, Alexandre Chieppe.

A coordenadora de Informações e Saúde da SES, Luciane Velasque, explica que a retenção de dados de óbitos ocorre pela necessidade de investigação de diagnóstico. Isso faz parte do processo de trabalho rotineiro das Vigilâncias municipais e aconteceu durante toda pandemia.

"Muitos casos são notificados após a data do óbito. Por essa razão, desde o início da pandemia, recomenda-se que a análise das informações seja feita pela data de ocorrência da morte; e não pela data de registro no sistema", explicou Luciane.

Em relação ao número de casos, 4.063 dos 27.781 registros lançados em maio ocorreram neste mês, o que representa 14,6%.

As cidades que não notificaram óbitos por Covid-19 foram: Aperibé, Araruama, Areal, Armação dos Búzios, Barra do Piraí, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Guapimirim, Itaguaí, Italva, Itaperuna, Itatiaia, Japeri, Laje do Muriaé, Macaé, Mangaratiba, Maricá, Mendes, Miguel Pereira, Miracema, Natividade, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Paty do Alferes, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Rio Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São José de Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sapucaia, Seropédica, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Trajano de Moraes, Três Rios, Valença, Varre-Sai, Vassouras e Volta Redonda.