Imperatriz distribuiu cestas básicas na pandemia e, agora, promove campanha para arrecadar agasalhos e cobertoresDivulgação

Publicado 20/05/2022 13:57

Rio - Diante da queda de temperatura na cidade do Rio, a escola de samba Imperatriz Leopoldinense antecipou a campanha Aquecendo Corações, convocando componentes e torcedores a doar agasalhos e cobertores. Todo o material arrecadado será distribuído para pessoas em situação de vulnerabilidade que moram no Complexo do Alemão e redondezas.

O ponto de coleta é a quadra da agremiação, que fica na Rua Professor Lacê, 235, em Ramos, Zona Norte do Rio, perto da estação de trem. Para participar, basta levar a doação de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h, no local.

A ação faz parte do programa Imperatriz Social, que recentemente distribuiu flores no Dias das Mães e ovos de Páscoa para a criançada da região, e, ainda, arrecadou alimentos durante a pandemia de covid-19.