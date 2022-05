Pamela Carvalho foi morta em março deste ano em Búzios - Reprodução

Publicado 20/05/2022 12:08

Rio - Foi preso nesta quinta-feira (19) o homem acusado de matar uma mulher em Búzios, na Região dos Lagos, em março deste ano. Ele foi encontrado por policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) no Jardim Peró, em Cabo Frio e está em prisão temporária.



A vítima era Pâmela Carvalho, de 26 anos. Ela desapareceu no dia 11 de março e seu corpo foi encontrado oito dias depois, às margens da Lagoa da Ferradura.



Inúmeras diligências foram realizadas pela equipe da 127ª DP, especialmente análise de câmeras de segurança e de dados. Após intensos trabalhos de investigação e análise de dados de inteligência, o autor do feminicídio foi finalmente localizado.

Segundo os investigadores, o suspeito era pai do filho de Pâmela. A vítima teve outro filho e o homem não teria aceitado que a paternidade era sua. Essa é a principal linha de investigação para identificar a motivação do crime. O autor se relacionava extraconjugalmente com a a vítima.,

A última vez em que Pamela foi vista, estava saindo do trabalho na Rua das Pedras, no Centro de Búzios por volta de 20h20. A família afirmou que a última vez que visualizou o WhatsApp foi às 20h57. Seu corpo foi encontrado no dia 19 de março na Lagoa da Ferradura.