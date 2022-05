Uma pistola, um carregador, munições, um rádio comunicador e drogas foram apreendidos durante a operação - Divulgação/PMERJ

Publicado 20/05/2022 13:42

Rio - Policiais Militares do 41ºBPM (Irajá) prenderam três suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de cargas durante uma operação no Complexo do Chapadão, na Pavuna, na Zona Norte, na manhã desta sexta-feira (20).



De acordo com a PM, a ação tem como objetivo desarticular quadrilhas especializadas em roubos de veículos e cargas que atuam na localidade.