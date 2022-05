Prefeitura do Rio voltou a avaliar qualidade das areias nas praias - Divulgação

Publicado 20/05/2022 11:33 | Atualizado 20/05/2022 13:30

Rio - Apenas três dos 24 pontos de praias avaliados pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no último dia 15 tiveram suas areias classificadas como ótimas no primeiro boletim divulgado, após três anos sem as avaliações. Só São Conrado, na altura do Hotel Nacional, Ipanema, na altura da Rua Maria Quitéria, e Flamengo se saíram bem no teste.

A maior parte dos pontos, foram 19, ficaram classificados como "não recomendada". O número representa 79% do total avaliado pela Prefeitura do Rio. A Praia da Bica (Ilha do Governador), Arpoador, Copacabana, Leme e Leblon estão entre os reprovados. Confira a lista completa no final deste texto.

Foi classificada como boa a qualidade das areias de São Conrado, na altura do setor da Asa Delta, e como regular, a das areias da Praia da Moreninha, na Ilha de Paquetá.



As análises, em 24 pontos de praias da Ilha do Governador, Paquetá e de toda a faixa do Flamengo a São Conrado, serão quinzenais e em parceria com a concessionária Águas do Rio, que viabilizou a retomada dos estudos.



A Secretaria de Meio Ambiente recomenda aos banhistas, em caso de avaliação negativa das areias, que evitem o contato direto, e optem pelo uso de cangas ou cadeiras. As avaliações medem a quantidade de números mais prováveis de coliformes fecais por 100mg. Acima de 20 mil coliformes, ou seja, "ruim" ou "não recomendada", a orientação é que se evite mão na boca e as recreações infantis de contato direto com a areia.

A poluição da areia, segundo a Prefeitura, está associada, principalmente, à ausência de recolhimento de fezes de cães e ao descarte de alimentos. Pode levar a problemas gastrointestinais, ainda que o frequentador não apresente reação imediata.



"A informação pública é a melhor maneira de conscientizar a população. Os dados levantados revelam que a presença de animais e o descarte inadequado de alimentos torna praias, que poderiam ter situações sanitárias razoáveis, em não-recomendadas. As pessoas devem ter cautela, nestes casos, e sempre usar canga, toalha, cadeiras para evitar o contato direto com a areia", destacou o secretário municipal de Meio Ambiente, Lucas Padilha.



Comlurb atua com 589 garis nas praias



A Comlurb atua em todos os 56 quilômetros da orla da cidade, em até três turnos de trabalho, sendo o último deles durante a noite/madrugada, garantindo que a praia amanheça limpa no dia seguinte para os banhistas. O serviço é realizado na areia, nos calçadões e ciclovias. A companhia conta hoje com mil contêineres de 240 litros, além de caixas metálicas de 1.200 litros, em pontos estratégicos de toda a orla da cidade.



Nas praias da Zona Sul, incluindo Flamengo, Urca, Praia Vermelha, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon e São Conrado, além de Paquetá, são 361 garis diariamente, que atuam com apoio de 39 equipamentos e veículos, como tratores de areia, pás carregadeiras e caminhões compactadores. Nas praias da Zona Oeste, incluindo Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Prainha, Grumari, Sepetiba e Barra de Guaratiba, são 194 garis, diariamente, que atuam com apoio de 22 equipamentos e veículos. Já nas praias da Zona Norte, incluindo as praias da Ilha do Governador e o Piscinão de Ramos, são 34 garis, que trabalham com apoio de seis veículos e equipamentos.

Confira lista dos pontos 'não recomendados' pela qualidade da areia: