O posto de vistoria foi inaugurado neste sábado (21) - Divulgação/Detran RJ

Publicado 22/05/2022 12:37

Rio - Dois novos postos de atendimento do Detran em Paraty, no Sul Fluminense, foram inaugurados neste sábado (21). Um deles é o primeiro posto de vistoria de veículos do município, que era uma antiga reivindicação dos moradores. A unidade tem duas linhas de vistoria, com capacidade para receber até 150 veículos por dia, inclusive veículos de grande porte, como caminhões e ônibus.



Antes da instalação do posto, os moradores de Paraty precisavam ir até Angra dos Reis, a quase 100 quilômetros de distância, para fazer serviços que exigem vistoria nos veículos, como transferência de propriedade, alteração de características, inclusão de GNV, entre outros. O posto de vistoria fica na Rua Raul de Sá, 151, em Condado.



O segundo posto foi inaugurado no Terminal Rodoviário de Paraty, no Parque Imperial, e oferece serviços de habilitação e identificação civil, além de uma unidade do Serviço Auxiliar de Trânsito (SAT), para procedimentos como abertura de processos administrativos, recursos de multas, comunicação de real infrator, pedido de devolução de taxas, abertura de processos para pessoas com deficiência, entre outros.



O posto do Detran, que funcionava no Centro Histórico de Paraty, foi fechado na última quarta-feira (18) para viabilizar a transferência dos equipamentos e mobiliário. Para buscar documentos e outros serviços, os usuários devem se dirigir ao novo posto no Terminal Rodoviário para mais informações e atendimento.



O Governo do Estado informou que com a mudança de local, o Detran aumenta significativamente a capacidade de atendimento no município.



O posto terá uma sala para prova teórica de direção, serviço que também não era oferecido em Paraty. Ainda segundo o Governo, ainda será anunciada uma área especial em Paraty para a realização das provas práticas de habilitação, o que também vai facilitar o trabalho das autoescolas.



A comerciária Gisele da Rocha, de 26 anos, que retirou a segunda via do seu documento, aprovou a estrutura da nova unidade de atendimento do departamento, inaugurada no Terminal Rodoviário de Paraty. “Além de ser bem maior do que o anterior e de fácil acesso, o posto oferece muito mais conforto aos moradores. Resolvi tudo rapidamente e fui atendida por profissionais atenciosos”, afirmou a moradora do bairro Jabaquara.



O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, comemorou a mudança na cidade: "A chegada do Detran deve aumentar o número de veículos emplacados em Paraty, o que também significa mais possibilidades de investimentos para o município”.