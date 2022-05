O programa passa por quatro municípios da Baixada Fluminense e pelo bairro da Pavuna, no Rio de Janeiro - Reproduçãp/Metrô Rio

Publicado 22/05/2022 12:10 | Atualizado 22/05/2022 12:13

Rio- O Governo do Estado do Rio prevê implementar o Metroleve na Baixada Fluminense. A consulta pública da fase de mobilidade do Programa de Redesenvolvimento Urbano Integrado da Baixada Fluminense será realizada a partir desta segunda-feira (23).

Nesta fase, está prevista a implantação do programa, que é um novo sistema de transporte de passageiros sobre trilhos nos municípios de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti e pelo bairro da Pavuna, no Rio de Janeiro, onde haverá integração com os sistemas de metrô e trens. Os documentos para a consulta pública estarão disponíveis no site do Metroleve e a consulta acontece até o dia 21 de junho.

O novo sistema de transporte terá 23 km e segundo o Governo do Estado, a estimativa é de que o Metroleve realize 196 mil viagens por dia quando estiver em operação. A previsão é de que, no segundo semestre, seja lançada a licitação, que vai contemplar a elaboração do projeto executivo, execução de obras, fornecimento e implantação dos sistemas fixos e móveis.

Duas audiências públicas serão realizadas, nos dias 1º e 7 de junho com o objetivo de que a sociedade possa colaborar com a melhoria do programa. A consulta e as audiências vão apresentar os documentos elaborados pelas equipes técnicas. As audiências serão virtuais e os links serão disponibilizados no site do projeto. Durante o prazo da consulta, os interessados poderão acessar as informações e enviar comentários e sugestões, também através do site.



O secretário de Estado da Casa Civil, pasta que coordena o programa, Nicola Miccione explicou que a consulta pública e as audiências ajudam a garantir a transparência do processo. "Nosso objetivo é melhorar a vida da população e todos poderão participar ativamente desse processo. Nossos técnicos estão trabalhando para que esse projeto seja feito de forma ágil e eficaz", afirmou.



O governador Cláudio Castro falou sobre os benefícios do Metroleve: "Através dele, vamos reduzir o tempo dos deslocamentos de milhares de pessoas que perdem horas no trânsito na Baixada Fluminense. Ele será um marco para a Baixada e para o nosso estado. Mais que um novo sistema de transporte, essa iniciativa vai promover o desenvolvimento no entorno das estações, fortalecer a economia e gerar trabalho e renda nas cidades".