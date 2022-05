Tiro atingiu a porta do carona - Reprodução

Tiro atingiu a porta do caronaReprodução

Publicado 22/05/2022 09:56 | Atualizado 22/05/2022 10:00

fotogaleria Rio - O carro do deputado estadual Flavio Serafini (Psol) foi atingido por um tiro nesta sexta-feira, na Zona Portuária do Rio, durante uma perseguição entre policiais militares e suspeitos. O veiculo, que é blindado, estava parado em frente ao Armazém Utopia, na região do Santo Cristo, aguardando a saída do parlamentar, quando foi alvejado. Segundo Flavio, o tiro partiu de um agente da PM, fato confirmado pela corporação em nota, e os suspeitos estavam desarmados. Ninguém se feriu com a ação e dois criminosos foram presos.

Nas redes sociais, Flavio disse que o tiro atingiu a porta do carona e só quem estava no carro era o seu motorista. "Um episódio de violência urbana poderia terminar em algo muito grave na noite de ontem. Informo a todos e todas que eu e as demais pessoas envolvidas no caso ESTAMOS BEM!".

O deputado aproveitou para criticar a atuação dos policiais. "Entendemos, mais do que nunca, que não podemos naturalizar uma política de segurança pública pautada no estímulo ao confronto e ao uso de arma de fogo sem risco iminente. Além da possibilidade de morte dos suspeitos do roubo sem que houvessem resistido ou representassem perigo real aos policiais, as chamadas balas perdidas, tão presentes nos noticiários e na realidade das periferias do Rio de Janeiro poderia ter deixado mais uma vítima não fosse a blindagem do veículo", disse Flávio, que acrescentou:



"É inaceitável que a nossa política de segurança seja orientada ao confronto nos fazendo vivenciar situações onde vidas são ceifadas em nome de aparelhos celulares e de uso desnecessário de força. Dessa vez a blindagem salvou um inocente de um tiro disparado pela própria polícia mas muitas vezes o desfecho é trágico".

Em nota, a PM informou que agentes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) realizavam patrulhamento pela Via Binário, Região Central do Rio, na sexta-feira, quando foram acionados por uma vítima dizendo que teria sido roubada por dois criminosos em uma motocicleta.

Segundo a corporação, "a equipe realizou um cerco tático e localizou os suspeitos. Em seguida, o carona ameaçou pegar algo em sua cintura e, neste momento, um policial realizou um disparo de arma de fogo. Os indivíduos se entregaram e os policiais recuperaram o celular da vítima. A motocicleta foi apreendida e os criminosos presos".



Posteriormente, ainda conforme a PM, a equipe foi informada de que o tiro teria atingido a porta de um carro que estava estacionado na calçada do Boulevard Olímpico.

De acordo com a 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado, dois homens foram presos em flagrante por policiais militares após terem roubado o celular de um motorista de aplicativo. Durante a ação, houve perseguição e um disparo foi efetuado. O projetil atingiu um veículo blindado que estava nas imediações. Não houve feridos. Os criminosos foram conduzidos para a delegacia e autuados por roubo majorado. O dono do veículo também foi ouvido na delegacia.

Repercussão

O presidente nacional do Psol, Juliano Medeiros, se pronunciou sobre o caso e cobrou rigor na apuração dos fatos. "GRAVÍSSIMO! Deputado @serafinipsol teve carro atingido por um tiro ontem. Felizmente ele e o motorista estão bem. Noutras condições, poderia ter ocorrido uma tragédia. Exigimos imediata apuração do caso".

A deputada estadual Renata Souza (Psol) se solidarizou a seu colega de partido e também criticou a atitude da polícia. "Não podemos naturalizar que policiais atirem contra duas pessoas desarmadas pelo roubo de um celular, colocando inclusive outras vidas em risco. A PM atua completamente fora de qualquer procedimento que respeite a vida. Minha solidariedade a Flávio e sua equipe".

O pré-candidato a deputado federal por São Paulo, Guilherme Boulos escreveu em seu Twitter: "Estamos juntos,@serafinipsol!".