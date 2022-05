Rio igualou menor temperatura do ano pelo segundo dia consecutivo - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 22/05/2022 09:17

Rio - Ainda nem chegou o inverno, mas o Rio de Janeiro já sofre com quedas nos termômetros. O município igualou a menor temperatura do ano pelo segundo dia consecutivo no Alto da Boa Vista, na Zona Norte, registrando 12,2ºC, às 5h15 deste domingo. De acordo com o Alerta Rio, o dia terá céu claro a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h). A máxima prevista é de 28°C.

Neste sábado, o Rio teve a temperatura mais baixa do ano no Brasil. O Parque Nacional do Itatiaia, no Sul do estado, registrou -7,6°C entre 5h e 6h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Alto da Boa Vista é o lugar que vem registrando as temperaturas mais baixas da cidade do Rio. No sábado, bateu 12,2°C e na última quarta-feira chegou à 13,2°C.

Previsão para os próximos quatro dias:

Ainda segundo o Alerta Rio, entre a segunda-feira e a quinta-feira, o céu irá variar de claro a parcialmente nublado, os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e não há previsão de chuva para a cidade do Rio de Janeiro. As temperaturas apresentarão gradual elevação, com a máxima de 31ºC e a mínima de 13ºC.