A DHNSG foi acionada para o local e investiga o caso - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 23/05/2022 13:43 | Atualizado 23/05/2022 13:46

Rio - Um idoso com deficiência motora foi morto a tiros no bairro Vila Brasil, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta segunda-feira. Ivan Silveira Duarte, de 61 anos, foi encontrado na Rua 8, próximo a sua própria casa com diversas perfurações.

Segundo informações preliminares, Ivan era aposentado, não tinha esposa e nem filhos. Ele vivia sozinho no imóvel. Em nota, a PM informou que equipes do 35º BPM (Itaboraí) foram acionadas para ocorrência de vítima em óbito e constataram o fato ao chegarem no local.

A área onde o corpo do idoso foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada para o caso. Os agentes da especializada realizam diligências para identificar a autoria e as motivações para o crime.