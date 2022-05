Trens estão sem pintura e enferrujados - Secretaria de Transportes / Divulgação

Publicado 23/05/2022 15:09 | Atualizado 23/05/2022 15:56

Rio - A Secretaria de Estado de Transportes vistoriou o ramal Saracuruna da SuperVia, na manhã desta segunda-feira (23), em conjunto com os deputados estaduais que integram a CPI dos Trens. A Setrans e a Central Logística foram representados, respectivamente, por Álvaro Rodriguez, Assessor Técnico da Subsecretaria de Mobilidade e Integração Modal, e Ary Arruda Filho, Diretor de Engenharia e Operação da Central Logística.

Entre os principais problemas observados estão a baixa circulação de trens entre 8h e 9h, no sentido Central do Brasil, e o acúmulo de mato nos trechos entre Manguinhos e Bonsucesso, e Cordovil e Parada de Lucas. Equipes da SuperVia flagraram uma tentativa de furto de cabos da estação da Penha Circular por um homem que circulava na linha férrea, mas a ação foi coibida.

Segundo a secretaria, a inspeção partiu da Central do Brasil a bordo de um trem de serviço até Gramacho, onde todos desembarcaram para fazer baldeação em um trem de passageiros rumo à Saracuruna, trecho que engloba as estações Campos Elíseos e Jardim Primavera.

A demora na transição entre as composições foi alvo de reclamações dos usuários na plataforma. Outra situação observada foi o estado precário do trem que faz o trajeto entre Saracuruna até Guapimirim e Vila Inhomirim, além de horários irregulares, gerando longa espera dos passageiros.

A deputada Lucinha (PSD) comentou que é preciso abrir uma excepcionalidade no decreto de calamidade pública, com o objetivo de fazer com que o trem expresso volte a percorrer as 34 estações do trajeto que vai de Santa Cruz à Central do Brasil.

"Na estação Deodoro, as pessoas saem correndo para pegar outra plataforma para embarcar em outro trem expresso que vai para a Central do Brasil. É um deslocamento desnecessário. Queremos fazer esse levantamento para que, no relatório final, a gente possa apontar que a Supervia é a grande responsável por esse serviço precário. Vou solicitar essa excepcionalidade, para que esse decreto não vigore nos transportes públicos, já que comércio, indústria e serviços já estão sendo normalizados. É uma demanda antiga da população de Santa Cruz, são mais de duas horas no trem", explicou Lucinha.