Agentes apreenderam a moto e a pistola utilizadas no crime - Divulgação

Publicado 23/05/2022 19:41

Rio - Um homem não identificado morreu, nesta segunda-feira (23), durante uma tentativa de roubo de um automóvel na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura de Vigário Geral. De acordo com a PM, um tiroteio começou depois que o suspeito atirou nos agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE), enquanto tentava fugir com uma moto.

Os policiais relataram que faziam o policiamento na região quando alguns transeuntes informaram que um roubo de veículo estaria acontecendo nas proximidades. Ao chegar no local, a equipe avistou um homem com uma pistola tentando fugir de moto. Segundo os militares, o criminoso atirou nos agentes e começou um confronto.

Depois que o tiroteio terminou, o homem foi encontrado morto. Com ele, foram apreendidas uma pistola calibre 380, oito munições e a moto utilizada no roubo. A ocorrência foi encaminhada à 38ª DP (Brás de Pina).