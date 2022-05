A vítima teve queimaduras de primeiro e segundo grau por todo corpo. Ela segue internada no Hospital Municipal Rodolpho Perissé - Foto: Reprodução da internet

A vítima teve queimaduras de primeiro e segundo grau por todo corpo. Ela segue internada no Hospital Municipal Rodolpho PerisséFoto: Reprodução da internet

Publicado 26/05/2022 15:11 | Atualizado 26/05/2022 15:11

Rio - Uma tentativa de feminicídio abalou a cidade de Armações dos Búzios, na Região dos Lagos, na noite desta quarta-feira (25). De acordo com policiais do 25º BPM (Cabo Frio), os agentes foram informados que uma mulher havia dado entrada no Hospital Municipal Rodolpho Perissé com 40% do corpo queimado. Ainda consciente ao dar entrada na unidade hospitalar, a vítima, uma mulher de 32 anos, disse o próprio companheiro havia cometido o crime. Logo em seguida, desmaiou.

A mulher segue internada e seu quadro de saúde é grave, porém estável. Ela teve queimaduras de primeiro e segundo grau por todo corpo.

O criminoso foi identificado como Felipe da Silveira Gonçalves, de 30 anos. Segundo a 127ª DP (Armação de Búzios), o agressor foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio e as investigações seguem para para esclarecer o crime.