Publicado 27/05/2022 01:00

O Rio vive uma guerra civil há tempos. Traficantes têm acesso a armamento mais pesado do que o da PM, e tiram vidas sem dó: de policiais, moradores… Precisamos de tolerância zero ao crime organizado, que o Estado retome seu lugar e traga tranquilidade para a sociedade.

O Estado do Rio liderou o ranking de pesquisa sobre “terceira via” no Google nos últimos 30 dias. Que esse resultado seja reflexo de um aumento no interesse político para que o fluminense vote consciente, informado e tenha papel ativo na busca pelo que considera importante.