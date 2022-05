Luiz Elias estava de moto, aguardando a mãe que saía do trabalho em Nova Iguaçu, quando foi atacado atacado por criminosos - Reprodução Facebook

Luiz Elias estava de moto, aguardando a mãe que saía do trabalho em Nova Iguaçu, quando foi atacado atacado por criminososReprodução Facebook

fotogaleria Rio - Um militar da Aeronáutica foi morto com um tiro no peito, na noite desta quinta-feira, durante uma tentativa de assalto em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com informações preliminares, Luiz Elias Vieira de Mello, de 21 anos, estava de moto, aguardando a mãe que saía do trabalho, quando foi atacado por três criminosos.

A Polícia Militar informou que agentes do 20ºBPM (Nova Iguaçu) foram acionados para a ocorrência na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Rua Geni Saraiva, no bairro Cerâmica. No local, as equipes constataram que o jovem já estava sem vida e isolaram área. O corpo de Luiz Elias foi removido pelos bombeiros por volta das 20h04 e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense realizou uma perícia no local e está investigando o caso.

Indignação

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte de Luiz Elias, que estava há três anos na Força Aérea Brasileira (FAB).

"Obrigado por tudo meu irmão, você foi e sempre será gigante, olhe por nós ai de cima", disse um. "Muita covardia com nosso amigo. As famílias estão sendo destruídas a troco de nada. Mais uma mãe mutilada pela perda do seu tesouro maior, seu filho. Que Deus possa sustentar essa mãe", comentou outra. "Deixaste lembranças lindas em nossos corações. Nunca iremos te esquecer", emocionou-se mais uma.