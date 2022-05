Rodoviária Novo Rio recebe doações de agasalhos até o dia 25 de julho - Divulgação / Rodoviária Novo Rio

Publicado 27/05/2022 13:45

Rio - O Programa Segurança Presente e a Rodoviária Novo Rio promovem campanhas para a arrecadação de agasalhos que serão doados para abrigos e pessoas em situação de rua. A ação do Segurança Presente, em conjunto com o programa RJ para Todos, irá distribuir as doações para instituições e abrigos que os programas atendem. Para doar, basta ir até uma das bases do programa até o dia 24 de junho.

A coleta de doações do Segurança Presente estão sendo feitas nos seguintes locais: Aterro do Flamengo, Austin, Bangu, Botafogo, Centro (Praça XV, Praça Mauá, Presidente Vargas e Central), Copacabana, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Grajaú/Vila Isabel, Ipanema, Itaguaí, Japeri, Lapa, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Magé/Piabetá, Méier, Miguel Pereira, Miguel Couto, Niterói (Centro, Icaraí e Pendotiba), Nova Iguaçu, Paracambi, Recreio dos Bandeirantes, São Gonçalo, Seropédica e Tijuca.

"O inverno se aproxima e com ele a importância de nos protegermos do frio. Aquele agasalho, em bom estado, que você e sua família não usam mais, certamente ajudará quem precisa. Pequenos gestos geram grandes impactos", disse Eloana Feitosa, coordenadora do serviço social da Secretaria de Governo.

Na Rodoviária Novo Rio, está sendo promovida a 24ª Campanha do Agasalho. Até o dia 25 de julho, o terminal receberá as doações, beneficiando moradores de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social e comunidades carentes durante o inverno.

Além da Novo Rio, outras 65 rodoviárias de todo o país estão em conjunto para esta ação. No Rio, os terminais Nilton Barbosa, em Angra dos Reis, e Roberto Silveira, em Niterói, também fazem parte da campanha.

Para doar, basta ir ao terminal e depositar o donativo em uma das caixas de coleta instaladas nos principais acessos da rodoviária, que fica localizada na Av. Francisco Bicalho, n° 1, no Santo Cristo, Centro do Rio. Itens como agasalhos, malhas, cobertores, luvas, meias e outras peças em bom estado de conservação e de limpeza para todas as faixas etárias estão sendo aceitos para doação.

Todo o material recebido será encaminhado para o Exército da Salvação, a ONG Ação da Cidadania entre outras instituições que atendem comunidades em situação de vulnerabilidade próximas aos terminais rodoviários do Rio.

Confira outros lugares que estão recebendo doações de agasalhos

A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) e a MOBI-Rio, que administra o BRT, estão recebendo doações nas estações de BRT do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, e na estação Taquara, em Jacarepaguá. Até agosto, mais duas estações também vão passar a ser ponto de coleta.

O Ministério Público do Rio (MPRJ) também está nesta corrente de solidariedade e recebe doações que podem ser entregues em três pontos de coleta: no edifício-sede do MPRJ, na Avenida Marechal Câmara, 370, Centro; na portaria do Edifício Navega, na mesma Av. Marechal Câmara, 350; ou no 4º andar do prédio das Procuradorias, na Praça Procurador-Geral de Justiça Hermano Odilon dos Anjos, nº 1, em frente aos elevadores.

A Arquidiocese do Rio também faz a coleta de agasalhos e cobertores. As doações acontecem todos os dias, das 7h às 17h, na Catedral da Avenida Chile, 245, no Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2240-2869.

Escolas de samba também estão nesta rede de solidariedade. A Império Serrano está recebendo até o dia 22 de junho donativos em sua quadra, localizada na Av. Edgard Romero, nº 114, em Madureira, das 10h às 17h.