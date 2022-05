Procon Carioca pede explicações para empresa sobre falta de ingressos para show em novembro - Freepik

Publicado 27/05/2022 14:24

Rio - Após fiscalizar o site da Eventim Brasil, o Procon Carioca verificou que a venda de ingressos para o show da banda Arctic Monkeys, que será realizado no dia 4 de novembro, no Rio de Janeiro, está esgotada para alguns tipos. Na plataforma, já não é mais possível comprar as categorias meia-entrada e meia PcD nos setores pista premium, cadeira n1, cadeira n3 e camarote. Por outro lado, a meia idoso ainda está disponível para venda nos mesmos setores.

Segundo o Procon Carioca, a fornecedora fez diferenciação de meia-entrada para as diferentes categorias existentes na opção de compra. Há, por exemplo, um valor de meia-entrada comum e outro para meia-entrada para idoso.



Diante disso, o órgão pediu que a Eventim esclareça e comprove qual a quantidade total de ingressos disponibilizada para o evento. A resposta deverá especificar o setor e a categoria dos bilhetes. A Eventim também terá que informar quantos ingressos disponibilizou para os usuários de meia-entrada, já que a lei determina que a concessão do direito ao benefício é assegurada em 40% do total dos ingressos disponíveis para cada evento.

Além disso, a Eventim também deverá esclarecer quantos ingressos já foram vendidos para o show, como o consumidor se informa sobre a quantidade total de ingressos e sobre o número de meias disponibilizadas, qual a quantidade total de ingressos vendidos e quais diretrizes adotadas para a venda dessa categoria desse tipo de bilhete.



O Procon Carioca também quer saber por que há categorias ainda disponíveis para venda, enquanto outras já estão esgotadas. Como o órgão pode atuar preventiva e repressivamente na contenção de eventuais violações aos direitos dos consumidores, o Procon Carioca vai apurar a prática abusiva por parte da fornecedora.



"O consumidor que for lesado em qualquer relação de compra e aquisição de serviços deve sempre buscar seus direitos e procurar o Procon Carioca", afirmou Igor Costa, diretor-executivo do órgão.