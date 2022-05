INSS fechado roubo de cabos - Marcos Porto

INSS fechado roubo de cabosMarcos Porto

Publicado 27/05/2022 13:54 | Atualizado 27/05/2022 13:57

Rio - Após dois dias fechada por furto de cabos, a agência do INSS na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio, voltou a atender os segurados que tinham agendamento para esta sexta-feira (27). O serviço foi reestabelecido às 12h, após reparos nas conexões de energia que haviam sido furtadas e impediam o atendimento desde a última quarta-feira.

Nesta quinta-feira, uma fila se formou na porta da unidade com segurados agendados para a data em busca de informações. Um aviso na porta mencionava o problema de "Sistema fora do ar devido ao furto de cabos" . Quem esteve no local na data marcada precisou reagendar sua perícia através da central 135.