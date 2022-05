A delegada Adriana Belém foi presa após investigadores encontrarem quantia de R$ 1,8 milhão em seu apartamento - Reprodução Instagram

Publicado 27/05/2022 22:00

Rio - A Justiça determinou, na última terça-feira (24), o sequestro do carro blindado que a delegada Adriana Belém deu ao filho de 18 anos. Ela está presa, desde o último dia 10 , por suspeita de participar do esquema comandado pelo bicheiro Rogério Andrade que também envolvia o policial militar reformado Ronnie Lessa.

Adriana Belém comprou um Jeep Compass avaliado em quase R$ 200 mil para o filho, que recebeu o carro já com a proteção no início deste mês. Durante a Operação Calígula, policiais apreenderam na casa da delegada quase R$ 2 milhões em dinheiro.

O juiz Marcello Rubioli estabeleceu em sua decisão medidas cautelares para o sobrinho da delegada, Richard Henrique Belém da Silva. Entre elas, o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades; a proibição de manter contato com as testemunhas arroladas, além de monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica).

A nota fiscal de compra do veículo Jeep Compass, no valor de R$146178,43, está em em nome de Richard Belém Sociedade individual de advocacia, com contrato de blindagem no valor de R$ 5 mil. Também foi determinado buscas de imóveis no nome de Richard. A intenção é descobrir se a aquisição de um deles foi pretexto para lavar dinheiro.