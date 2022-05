"Diego Islâmico" foi flagrado utilizando ilegalmente um celular onde estava custodiado no sistema penitenciário fluminense - Divulgação

Publicado 27/05/2022 21:00 | Atualizado 27/05/2022 21:26

Rio - Um dos líderes de uma facção criminosa no Amazonas, Diego de Oliveira Hidalgo, conhecido como Diego Islâmico, foi flagrado utilizando ilegalmente um celular na Penitenciária Alfredo Tranjan (Bangu 2), onde estava custodiado. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Hidalgo foi isolado imediatamente na Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1).

Ainda conforme a Seap, a apreensão foi possível após troca de informações entre os órgãos de segurança dos estados do Amazonas e do Rio de Janeiro. A facção criminosa da Região Norte tem ramificação com um dos grupos criminosos atuantes na capital fluminense.

Diego Islâmico foi preso em novembro do ano passado pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, ele estava morando no Rio e agia na tomada de decisões do CV no Amazonas. A prisão ocorreu durante a terceira fase da Operação Nômade, que investiga fatos relacionados a possíveis práticas de crimes de pertencimento a organização criminosa e tráfico de drogas.