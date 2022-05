Campanha acontecerá no próximo sábado (27), no Norte Shopping - Divulgação

Publicado 27/05/2022

Rio - O Norte Shopping vai receber, neste sábado (28), a campanha de edição de pets pela ONG Segunda Chance. O evento para adoção de pets vai acontecer das 10h às 15h e pretende incentivar o acolhimento responsável de cerca de 25 cães e gatos em busca de um lar. Esta é a quarta edição que acontece no local.

O local da campanha será no acesso C, no segundo piso. Vale ressaltar que os interessados em adotar um pet, deverão apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de passar por uma entrevista e assinar um termo de responsabilidade.

Segundo a presidente da ONG, Fernanda Araújo, hoje o foco são as campanhas de adoção, que ocorrem todos os sábados, em locais diferentes.

"Neste sábado, durante a ação no Norte Shopping, vamos fazer uma rifa de uma camisa do Clube de Regatas Flamengo, que recebemos de doação, autografada por vários jogadores, e a arrecadação, será revertida para a tentativa de conseguir o tão sonhado espaço para nossos animais", disse Fernanda.

A ONG segunda chance-RJ é uma entidade ambientalista, não governamental, sem fins lucrativos. Todos os animais resgatados em situação de abandono ou de maus tratos, seguem por um protocolo de atendimento veterinário, e encaminhados para adoção responsável.