Glaidson Acácio dos Santos está preso desde o dia 25 de agosto - Internet

Publicado 27/05/2022 18:02 | Atualizado 27/05/2022 19:45

Rio - Glaidson Acácio dos Santos, o "Faraó dos Bitcoins", e outros 11 presos participam, desde o início da tarde desta sexta-feira, de uma audiência no Fórum de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio. A audiência é referente à morte do investidor Wesley Pessano Santarém, de 19 anos, em julho do ano passado , também na Região dos Lagos.

Ao redor do Fórum o policiamento foi reforçado com a ajuda de policiais militares. Em uma foto, divulgada pelo perfil "SPA em foco", é possível ver que bloqueios foram feitos no entorno do local onde acontece a audiência.

Forte esquema de policiamento no entorno do Fórum de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio Reprodução/Redes Sociais

Glaidson é réu em ações que o acusam de fraude contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e homicídios. Preso desde agosto do ano passado na Operação Kryptos, o "Faraó dos Bitcoins" também responde na justiça por ter ordenado o homicídio de Nilson Alves da Silva, o Nilsinho. O caso aconteceu em março de 2021 e Nilsinho sobreviveu.

Ele está preso no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Nesta quinta-feira (26), a Polícia Federal também indiciou Glaidson por lavagem de dinheiro e ocultação de bens . O relatório já está com o Ministério Público Federal (MPF) que analisa se aceita o indiciamento e denuncia Santos.

Santos ficou milionário depois de movimentar pelo menos R$ 2 bilhões em uma empresa suspeita de aplicar o golpe conhecido como "pirâmide". A G.A.S. Consultoria Bitcoin prometia 10% de lucro em investimentos de clientes no mercado de criptomoedas.