Praia do Arpoador fica movimentada neste fim de semana - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/05/2022 18:06

Rio – O tempo no Rio de Janeiro promete seguir estável até o próximo domingo, dia 29, segundo o Alerta Rio, sistema de monitoramento da prefeitura do Rio, variando de dias com céu claro a parcialmente nublado, e sem previsão chuva. A estabilidade se dá devido um sistema de alta pressão.

Desta sexta-feira (27) até a próxima terça-feira (31), os termômetros alcançam a máxima de 33 °C, enquanto a mínima será de 16°C. Segundo a previsão, a temperatura da cidade se manterá estável, e em seguida, um declínio. Os ventos serão de fracos a moderados.

Nesta sexta-feira, dia 27, o céu ficará parcialmente nublado e sem chuvas. Os termômetros marcarão 31 °C de máxima e 16 °C de mínima.

Para sábado, dia 28, não há previsão de chuvas, com vento fraco a moderado. A temperatura continuará estável, com máxima de 31 °C, e a mínima de 16 °C.

No domingo, dia 29, o tempo continua estável e sem chuvas. Os ventos estarão de moderados, com uma previsão de máxima de 33 °C e 18 °C de mínima.

Já na segunda-feira, dia 30, céu tende a ficar nublado a parcialmente nublado na cidade com chuva fraca a moderada e isolada durante a tarde e noite. Segundo o Alerta Rio, a temperatura máxima terá um declínio, prevista de 30°C, e a mínima de 17 °C.

Na terça-feira, dia 31, a previsão aponta um céu nublado a parcialmente nublado, com ventos fracos a moderados e sem chuvas. A temperatura voltará a estar estável, com uma máxima de 29 °C e mínima de 17 °C.