Médica que prestou atendimento à Fernanda Carvalho, que pode ter sido envenenada por madrasta, preste depoimento em delegacia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Médica que prestou atendimento à Fernanda Carvalho, que pode ter sido envenenada por madrasta, preste depoimento em delegaciaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 27/05/2022 17:14 | Atualizado 27/05/2022 17:57

Rio - No dia em que a morte de Fernanda Carvalho Cabral, 22 anos, completou dois meses, nesta sexta-feira (27), a mãe da jovem, Jane Carvalho, postou uma homenagem à filha em uma rede social. Fernanda e o irmão Bruno, de 16 anos, teriam sido envenenados pela madrasta, Cíntia Mariano Cabral, em um intervalo de dois meses. Nas postagens, Jane clama por justiça e afirma: "Nada ficará oculto".



Bastante emocionada, Jane relatou em vídeo que a data de hoje é um marco e acrescentou que o dia 27 de agosto marca seu aniversário; e o dia 27 de setembro é a data de nascimento de Bruno, seu outro filho. "Dia 27 também é o dia que ela nos deixou. Hoje vai ser chamado o dia da vitória, do juízo final. Nada ficará oculto", disse a mãe, que postou um vídeo do lado da filha.



Na tarde desta sexta, cinco médicas que trabalham no hospital onde Fernanda ficou internada prestaram depoimento na 33ª DP (Realengo). O teor das oitivas não foi divulgado. Nesta quinta, o delegado Flávio Rodrigues, responsável pela investigação do caso, informou que 12 profissionais de saúde devem prestar esclarecimentos.

Nesta quinta-feira (26), o corpo de Fernanda foi exumado pela Polícia Civil. O laudo que pode atestar se a vítima foi envenenada deve ficar pronto em até 20 dias.

fotogaleria

Sobre o caso

Sem diagnóstico fechado, Fernanda não respondeu ao tratamento e morreu no hospital duas semanas após ficar internada. Em seu atestado de óbito, a causa da morte consta como falência múltipla dos órgãos em decorrência de causas naturais. A jovem sentiu-se mal após comer banana mel e granola. Bruno, irmão de Fernanda, apresentou sintomas semelhantes aos da jovem logo após almoçar na casa onde o pai morava com a madrasta, no dia 15 de maio.

O adolescente disse ter sentido gosto amargo no feijão e observado pedrinhas azuis em meio ao caldo. Ele teve visão turva, sudorese e língua enrolando. No hospital, o adolescente foi submetido a uma lavagem estomacal e a um exame de sangue, que detectou níveis altos de chumbo em seu sangue. Ao contrário da irmã, Bruno sobreviveu.

A Polícia Civil também investiga se Cíntia também está envolvida nas mortes do ex-marido e de uma vizinha.