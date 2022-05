Crime ocorreu na última quinta-feira (26), enquanto o militar esperava a mãe voltar do trabalho embaixo da passarela na Via Dutra, em Nova Iguaçu - Divulgação

Crime ocorreu na última quinta-feira (26), enquanto o militar esperava a mãe voltar do trabalho embaixo da passarela na Via Dutra, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 27/05/2022 21:52 | Atualizado 27/05/2022 21:57

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (27), um cartaz pedindo informações que ajudem na identificação e prisão dos envolvidos na morte do militar Luiz Elias de Mello, de 21 anos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O jovem será sepultado no cemitério de Nova Iguaçu, neste sábado (28), às 14h.



O crime ocorreu na última quinta-feira (26), enquanto Luiz Elias esperava a mãe voltar do trabalho embaixo da passarela na Via Dutra, em Nova Iguaçu. De acordo com testemunhas, a vítima estava com celular na mão para entregar aos ladrões quando foi baleada no peito.



A mãe do militar, que estava indo em direção ao filho, presenciou o momento em que ele foi atingido no peito e acabou morrendo no local.



Segundo os agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), responsáveis pelo caso, foi realizada uma perícia técnica no local do crime em busca de imagens de câmeras de segurança e testemunhas que possam ajudar na identificação dos criminosos.



Com a morte do de Luiz Elias, sobe para 22 o número de agentes de segurança mortos em ações violentas no Estado do Rio de Janeiro. São eles:



Treze da Polícia Militar



Três da Policia Civil



Dois da Marinha



Um policial penal



Um agente do Degase



Um guarda municipal

Um militar da Aeronáutica



O Disque Denúncia recebe informações sobre os envolvidos na morte do militar, nos seguintes canais de atendimento:



Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099



(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177



APP "Disque Denúncia RJ"



Facebook/(inbox):https://www.facebook.com/procuradosrj/,



https://twitter.com/PProcurados(mensagens).



Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato).



Em todas as plataformas digitais, o anonimato é garantido.