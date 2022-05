Mulher foi presa no interior da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - Divulgação

Publicado 27/05/2022 19:54

Rio - Agentes da 146ª DP (Guarus) prenderam, nesta quinta-feira (26), uma mulher, sem a identificação revelada, dentro da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Suspeita de estelionato, ela negociava o pagamento de cursos de salvatagem (segurança em plataformas para profissionais embarcados) necessários para a contratação em empresas que prestam serviços para a Petrobras.

A mulher cobrou de uma vítima o valor de R$ 1 mil para dar andamento ao processo. Além disso, já havia recebido R$ 1.550 em um caso anterior. Em coletiva, a delegada Madeleine Farias informou que a criminosa tem 16 anotações criminais, com a expectativa de chegar a 50 por conta da divulgação do caso. Desse total, 30 seriam do município de Italva, na Região Norte do estado. Ainda de acordo com a delegada, ela aplica golpes desde 2017.

No momento da prisão, a suspeita afirmou ser assessora de um vereador da Câmara Municipal, o que ainda não foi confirmado pela Casa Legislativa. Com a suspeita, foram aprendidos cartões de banco, um carro e documentos que comprovam a fraude.

Procurada, a assessoria Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes ainda não respondeu sobre o caso.