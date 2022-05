Novo coronavírus - Fusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Novo coronavírusFusion Medical Animation - Unsplash - Uso gratuito

Publicado 27/05/2022 18:24 | Atualizado 27/05/2022 18:31

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, nesta sexta-feira (27), 2.732 novos casos e seis mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com a atualização do painel de monitoramento às 17h, o estado chegou ao total de 2.184.238 casos e 73.797 óbitos confirmados. Sendo assim, a taxa de letalidade da doença está em 3.38%.

No intervalo das últimas 24h, 567 pessoas se recuperaram da doença. Entretanto, 2.501 seguem em acompanhamento. A taxas de ocupação das enfermarias e das UTIs não foram atualizadas.

Anvisa aprova medicamento em novo grupo de pacientes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (23), o uso do medicamento Veklury (Remdesivir) para um novo grupo de pacientes da covid-19. Agora, o remédio será utilizado em adultos que não necessitam de administração suplementar de oxigênio e que apresentam risco aumentado de progredir para caso grave da doença.

O remdesivir é um antiviral injetável. A substância impede a replicação do vírus no organismo, diminuindo o processo de infecção. No Brasil, ele já tinha autorização para o tratamento de pacientes da covid-19 adultos e adolescentes (com idade igual ou superior a 12 anos e com peso corporal de mínimo de 40 kg) com pneumonia que precisassem de administração suplementar de oxigênio (baixo ou alto fluxo, ou outra ventilação não invasiva no início do tratamento).