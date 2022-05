Lançamento da iniciativa aconteceu na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna - Samuel Barcelos / Divulgação Prefeitura

Publicado 27/05/2022 17:58

Rio - A Prefeitura do Rio e o Fundo das Nações Unidas (Unicef) lançaram, nesta quinta-feira (26), uma iniciativa com objetivo de criar oportunidades e promover direitos para crianças e adolescente vulneráveis na Pavuna, Zona Norte do Rio. O evento de lançamento foi realizado na Arena Jovelina Pérola Negra. Durante os próximos três anos, a #AgendaCidadeUnicef pretende integrar ações na área de educação, inclusão socioprodutiva, saúde integral e bem-estar para prevenir violências.

A Pavuna conta com cerca de 67 mil jovens até 19 anos e o foco da atuação será na Região Administrativa. O local foi escolhido por seus indicadores sociais desafiadores. Entre as ações a serem intensificadas, estão a busca ativa escolar de crianças e adolescentes fora da escola, a criação de capacitação, vagas de aprendiz e de estágio. Além disso, haverá atenção integral à primeira infância, promoção de saúde mental e fortalecimento dos mecanismos de proteção contra as violências no território.

No lançamento, estiveram presentes o secretário de Governo e Integridade Pública, Tony Chalita, e a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, além do embaixador do o ator, escritor e diretor Lázaro Ramos, que também é embaixador da Unicef. Mais de 300 técnicos, gestores de escolas e de unidades de saúde, assistência social, representantes da sociedade civil e lideranças adolescentes também participaram do evento.

"Estamos muito felizes em estar na Pavuna, lançando, com a prefeitura e com a comunidade, a #AgendaCidadeUnicef. O objetivo é integrarmos esforços para criar oportunidades para as crianças e adolescentes mais vulneráveis, garantindo direitos e prevenindo as múltiplas violências que afetam suas vidas", disse Florence Bauer.

Com a parceria da Prefeitura, o Unicef disponibilizará apoio técnico, compartilhamento de metodologias, monitoramento e intercâmbio com outras iniciativas locais e globais, numa contribuição para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Além do Rio de Janeiro, estão se somando a iniciativa as cidades de Belém, Fortaleza, Manaus, Recife, Salvador, São Luís e São Paulo.

Durante o evento de lançamento, foi instituído o comitê intersetorial da #AgendaCidadeUnicef com a presença de representantes de 12 secretarias municipais (Governo e Integridade Pública; Educação; Planejamento Urbano; Cultura; Juventude; Políticas para Promoção da Mulher; Assistência Social; Saúde; Trabalho e Renda; Transporte; Turismo; Esporte e Lazer). Com participação do Unicef, o comitê irá definir e fazer acontecer o plano de ação integrada para os próximos três anos.

"O Rio de Janeiro assinou um acordo pioneiro e muito importante com a Unicef, com objetivo de trabalhar territórios da cidade no combate à violência contra crianças e jovens. No lançamento deste acordo, tivemos a oportunidade de ouvir os jovens com histórias de diferentes realidades, mas todos com uma característica em comum: não perder a capacidade de sonhar. E o nosso objetivo como Prefeitura é que este sonho possa reverberar para as novas gerações que estão por vir", disse Tony Chalita.