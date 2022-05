Ação resultou na apreensão de cartões, máquinas de cartão, uma roupa e um crachá dos correios - Divulgação

Rio - Policiais da 32ª DP (Taquara) prenderam, nesta quinta-feira (26), quatro integrantes de uma quadrilha especializada em fraudes bancárias e furto mediante fraude na Taquara, Zona Oeste do Rio. Durante a ação, foram apreendidos cartões das vítimas, máquinas de cartão, uma roupa e um crachá dos Correios. Segundo as investigações o grupo formado por Rita de Cássia Souza de Almdeida, Raonan Ferreira Machado, Marco Antônio da Silva Gomes e Fábio Jatobá conseguiu R$ 200 mil com o esquema nos últimos dois meses.

A investigação começou na última quinta-feira (19), quando Raonan tentou obter ilegalmente a segunda via de um cartão bancário e a troca de senha em uma agência da região. Ele foi preso em casa após câmeras do banco identificarem a placa do carro usado pelo bando. No local, foram apreendidos diversos documentos falsos e máquinas de cartões de crédito e débito.

Enquanto ocorria a prisão, a líder da quadrilha ligou para Raonan combinando mais um golpe. Segundo os agentes, Rita de Cássia teria criado um plano onde o comparsa se encontraria com outro integrante da organização para receber uma identidade falsa e, em seguida, furtar o cartão bancário de mais uma vítima.

Chegando ao local combinado, os agentes prenderam Marco Antônio, responsável pela falsificação de documentos. De acordo com a polícia, após a segunda prisão, agentes do setor de inteligência conseguiram encontrar localizar a casa onde estava Rita de Cássia. No local, os policiais apreenderam uma máquina e cartões de vítimas.

Segundos as investigações, outro integrante, identificado como Fábio Jatobá, entrou em contato com Rita informando ter furtado outro cartão bancário na casa de uma vítima. Agentes afirmaram que Fábio utilizava um crachá falso e uma roupa dos Correios que permitiam livre acesso a condomínios e portarias para furtar os cartões entregues pelo verdadeiro carteiro.

Os quatro integrantes foram autuados pelo crime de organização criminosa e pela tentativa de furto mediante fraude. Também serão identificados funcionários de instituições bancárias que passavam as informações à quadrilha e os comerciantes que permitiam a instalação de dispositivos eletrônicos para captação dos dados das vítimas.