Mário Gomes publicou uma foto em frente à delegacia após fazer a denúncia - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/05/2022 14:28

Rio - O ator Mario Gomes usou as redes sociais, na noite desta quinta-feira (26), para relatar que o filho João, de 16 anos, foi vítima de intolerância religiosa. Segundo o artista, a motivação do crime seria o jovem ser "católico praticante".



Na publicação, Mario aparece em frente à delegacia onde fez a denúncia. Na postagem, ele escreveu: "Hoje fiz um Registro de Ocorrência na Decradi - Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância na Rua do Lavradio. Meu filho está sendo vítima de intolerância religiosa por ser um católico praticante. No momento certo estarei dando ciência para vocês meus amigos. Tmj”.

A Polícia Civil confirmou o registro e informou que todos os envolvidos serão ouvidos e a investigação está em andamento.

Mário Gomes tem 69 anos e, em entrevista recente à Record, contou que pretende recomeçar uma nova carreira, produzindo o filho João, que canta e toca vários instrumentos musicais.

O ator já foi destaque em diversas novelas da Rede Globo, como Gabriela, Guerra dos Sexos e Vereda Tropical e era visto como um dos "galãs" da emissora. O artista ainda luta contra um câncer de próstata, que foi descoberto e operado em 2013, mas voltou em 2020.