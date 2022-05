Agentes da PRF apreendem sete toneladas de maconha em caçamba de caminhão, em Três Rios - Divulgação / PRF

Agentes da PRF apreendem sete toneladas de maconha em caçamba de caminhão, em Três RiosDivulgação / PRF

Publicado 27/05/2022 08:30 | Atualizado 27/05/2022 08:43

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam, na tarde desta quinta-feira, mais de 7,6 toneladas de maconha no interior de um caminhão na BR-040, na altura de Três Rios, no Centro-Sul Fluminense. O motorista do veículo foi preso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esta foi a maior apreensão de drogas feita pela corporação no estado do Rio de Janeiro.

Agentes da PRF apreendem sete toneladas de maconha em caminhão na BR-040, em Três Rios

Crédito: Divulgação / PRF#ODia pic.twitter.com/TbjEutvxmR — Jornal O Dia (@jornalodia) May 27, 2022

Segundo a polícia, a carga estava dentro de sacos pretos, escondida na caçamba de um caminhão que levava telhas. Ainda de acordo com a polícia, o veículo teve como ponto de partida a cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. A PRF não informou para onde a droga seria levada. Ainda segundo a corporação, a carga é avaliada em mais de R$ 16 milhões.

O condutor do veículo e o material apreendido foram encaminhados para a 108ª DP (Três Rios).