Guardas Municipais prendem homem que tirava fotos das nádegas de uma mulher no Méier - Divulgação / GM-Rio

Publicado 27/05/2022 10:40 | Atualizado 27/05/2022 10:43

Rio - Guardas municipais do programa Conjunto de Estratégias de Proteção (CEP) prenderam, nesta quinta-feira (26), um homem acusado de importunação sexual, no Méier, Zona Norte do Rio.

Segundo a corporação, os agentes realizavam o patrulhamento da Praça Agripino Grieco, na entrada do bairro, quando foram abordados por uma mulher, que afirmou que um homem estava fazendo imagens de suas nádegas com o celular.

Após o pedido de ajuda, os guardas foram até o local, prenderam o acusado e o conduziram até a 26ª DP (Todos os Santos), onde o caso foi registrado. Na delegacia foram encontradas no celular do homem as imagens citadas pela vítima, além de fotos de partes íntimas de outras mulheres na mesma situação.

"O programa CEP da Prefeitura tem como uma de suas premissas a prevenção de crimes e a presença constante da Guarda Municipal no território, além do monitoramento por câmeras. Então, é importante que a presença dos agentes fez com que a vítima fosse atendida rapidamente. É uma ocorrência grave e que culminou com a prisão desse criminoso. Vamos continuar cuidando daquele espaço ali no Méier, que é um das manchas criminais do município, local que já conseguimos a redução dos índices de furtos e roubos nos primeiros meses de atuação do programa. Seguiremos trabalhando com foco na prevenção”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Segundo a Guarda Municipal, em seis meses de atuação do Conjunto de Estratégias de Prevenção no recorte territorial do Méier, os índices de crimes de oportunidade, como roubo e furto a pedestres, reduziram em 35%. O programa conta com patrulhamento 24h da Guarda Municipal, além de diversas intervenções do município, como melhorias na iluminação, monitoramento por câmeras, restauração de áreas públicas e ordenamento do comércio ambulante.