Policias fecharam cozinha clandestina que atendia entregas de comida por aplicativo na UrcaReprodução / TV Globo

Publicado 27/05/2022 09:44

Rio - Agentes da Delegacia do Consumidor, com apoio da equipe de Vigilância Sanitária do município do Rio, interditaram nesta quinta-feira uma cozinha clandestina que atendia pedidos por aplicativos na Urca, Zona Sul do Rio.

Segundo a Polícia Civil, logo na entrada do local foram encontrados ratos e baratas, além de cerca de uma tonelada de alimentos que estavam fora das condições sanitárias e higiênicas. Todo o material impróprio para o consumo foi descartado.

Os policiais foram recebidos por duas mulheres que se identificaram como donas do estabelecimento, que não possuía documentação para funcionamento, nem autorização sanitária. As responsáveis foram presas pela prática de crime contra as relações de consumo.

Ainda de acordo com a corporação, os representantes da Vigilância Sanitária já haviam tentado fiscalizar o local em pelo menos outras quatro oportunidades, mas não conseguiram entrar e chegaram a ser ameaçados.