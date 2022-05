Rodoviários do Rio decidem quais rumas tomar após reunião com o TRT nesta segunda - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 29/05/2022 13:35

Rio - Sindicato dos Rodoviários informou que a categoria aguarda o desfecho da audiência que será na tarde desta segunda-feira (30), no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), que decidirá o reajuste do dissídio coletivo. De acordo com o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sebastião José da Silva, logo após a audiência, os trabalhadores serão reunidos em assembleia para decidirem decidir o rumo que a categoria irá tomar.

“A falta de sensibilidade e consciência das empresas e da própria prefeitura está deixando a categoria inconformada, já que estão usando as audiências do TRT para ganhar tempo. Não dá para aceitar tanta falta de desrespeito com os trabalhadores e com os usuários. A negociação está cada vez mais complicada, o que deixa a categoria inquieta e descrente da justiça”,

Segundo Silva, mesmo sabendo da insatisfação dos trabalhadores, o sindicato ainda confia no TRT e no Ministério Público, mas diz que a categoria não pode contribuir para que a população pague por uma conta que não é dela e nem dos motoristas. Ainda conforme o presidente do sindicato, os trabalhadores estão há três anos sem reajuste de salários, cesta básica e demais benefícios.