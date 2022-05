Todos os presos encaminhados para a 19 ª DP (Tijuca) pelo guardas municipais - Divulgação

Publicado 31/05/2022 09:54 | Atualizado 31/05/2022 10:53

Rio - Guardas municipais prenderam um casal e apreenderam dois adolescentes de 17 anos, após flagrarem agressão e furto de um cordão de ouro de um passageiro de 54 anos, dentro de ônibus da linha 474 (Jacaré-Copacabana), no Catumbi, Região Central do Rio, na noite da última segunda-feira (30).

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Ordem Pública, os agentes passavam pelo local quando foram abordados pela vítima, que relatou o fato. Imediatamente, as equipes interceptaram o ônibus que estava poucos metros à frente, onde encontraram os acusados, que foram reconhecidos pela vítima. Com eles foi encontrado o cordão de ouro roubado.

A mulher que fazia parte do grupo usava uma tornozeleira eletrônica. Todos foram encaminhados para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado como roubo e corrupção de menores.