Bebê foi achada na Rua Ouro Fino, em Jardim CatarinaDivulgação

Publicado 31/05/2022 10:09

Rio - Uma bebê recém-nascida foi encontrada dentro de uma lixeira em São Gonçalo, na Região Metropolitana, por moradores da região na noite do último domingo (29). A menina foi resgatada por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O caso ocorreu na Rua Ouro Fino, no bairro Jardim Catarina.



Policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) também foram acionados para realizar o resgate da criança, mas, ao chegarem no local, ela já havia sido encaminhada para a maternidade Mário Niajar, no bairro Mutondo, pelo Samu. A mãe da criança ainda não foi localizada.