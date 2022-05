Pinos encontrados com a suspeita na Glória, Zona Sul do Rio - Divulgação

Publicado 31/05/2022 15:00 | Atualizado 31/05/2022 16:04

Rio - Guardas Municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP) prenderam em flagrante, na noite desta segunda-feira (30), uma mulher de 34 anos na Praça Paris, na Glória, Zona Sul do Rio. Sem a identificação revelada, a suspeita foi encontrada com 23 pinos contendo um pó branco e detida por tráfico de drogas.

Os agentes faziam patrulhamento na região, quando avistaram um casal brigando. Ao se aproximarem, o homem fugiu do local e a mulher foi pega com as drogas. Ela foi encaminhada para a 9ª DP (Catete), onde o caso foi registrado.