Tempo frio e nublado deve prevalecer durante a semana, mas sol também aparece em alguns momentos no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 31/05/2022 14:42 | Atualizado 31/05/2022 14:43

Rio - O carioca tem tido dificuldades para escolher qual roupa usar ao longo do dia. No início do dia, o sol aparece, dando indícios de um tempo mais quente no Rio. Entretanto, as nuvens logo tomam conta e cobrem todo o céu. Ainda nesta terça-feira (31), a previsão é de chuva a qualquer momento, variando a temperatura entre 20ºC e 27ºC.

O tempo confuso permanece durante a semana. Diferente dos últimos dois dias, o céu já amanhece completamente nublado na quarta-feira (1º), mas não deve chover em nenhum momento. Com isso, a parte da manhã será mais fria, chegando a 18ºC. Ao longo do dia, a quantidade de nuvens diminui e a temperatura aumenta, podendo atingir 29ºC.

Já na quinta-feira (2), uma chuva fraca deve cair à noite e o tempo será mais frio do que nos dias anteriores, tendo uma máxima de 25ºC e mínima de 17ºC. O aumento de nuvens ao longo das horas também deve acontecer, assim como no tempo confuso desta terça-feira.

A intensidade do aguaceiro aumenta na sexta-feira (3), podendo cair a qualquer momento. Com isso, a temperatura permanece baixa no Rio. Esse cenário é o mesmo de sábado (4), com muitas nuvens durante todo o dia e chuva em qualquer horário do dia.

Para fechar a semana, o domingo (5) esquenta um pouco, tendo uma máxima de 27ºC. Não há previsão de chuva, mas o tempo nublado não deve agradar os amantes de praia. Por mais que a semana não tenha indícios de muito calor, está difícil olhar para o céu e escolher uma roupa. Sendo assim, é melhor preparar uma bolsa com um guarda-chuva e uma camiseta regata, mas sem esquecer do casaco.