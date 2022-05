Defensora pública aposentada é investigada após chamar entregadores de ’macacos’ - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Defensora pública aposentada é investigada após chamar entregadores de ’macacos’Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 31/05/2022 15:40 | Atualizado 31/05/2022 15:54

Rio - A defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo, filmada agredindo verbalmente dois entregadores em Niterói, na Região Metropolitana , não compareceu à delegacia para prestar depoimento em todas as vezes que foi intimada e foi indiciada por injúria racial, informou o delegado Carlos César Santos nesta terça-feira (31). O caso aconteceu no dia 30 de abril, em um condomínio no bairro Itaipu.

Claudia foi chamada para ir à 81ª DP (Itaipu) três vezes após o registro da ocorrência mas, de acordo com o delegado responsável pelo caso, ela não se apresentou em nenhuma das oportunidades, tampouco no período de conclusão das investigações. O inquérito foi fechado e encaminhado ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) somente com o depoimento das vítimas.

Além disso, as investigações também contam com as imagens gravadas por um dos entregadores, que viralizou nas redes sociais, e das câmeras de segurança do condomínio. No vídeo, Claudia aparece atirando latas de refrigerante e pedras em Jonathas Souza e Eduardo Peçanha, ambos de 31 anos, enquanto profere diversas ofensas contra eles.

Em dado momento, ela pergunta e eles se sabiam "quem ela era" e o que ela "poderia fazer". Na ocasião, os dois foram até o condomínio para entregar encomendas. Pouco depois, ao ver o carro das vítimas estacionado próximo a sua garagem, a mulher começou a agredi-los verbalmente.

Defensora pública tem mais quatro anotações criminais

Cláudia Alvarim Barrozo aparece em mais quatro anotações criminais como autora , sendo três por injúria racial e uma por lesão corporal. Segundo o delegado, com o andamento das investigações, ela pode pegar até três anos de prisão somente por esse caso, já os outros quatro seguem na Justiça.

Um dos casos onde Cláudia aparece sendo acusada de injúria aconteceu em 2014. Na ocasião, ela teria ofendido uma funcionária de uma empresa de plano de saúde. Segundo os registros, ela teria a chamado de "enfermeira de m*erda, muda, infeliz". No mesmo ano, a defensora foi acusada de ofender uma menor de idade que desistiu de participar de uma festa de debutante.

Secretaria de Direitos Humanos recebe vítimas

No último dia 12, o secretário de Direitos Humanos de Niterói Rafael Adonis recebeu os entregadores para prestar solidariedade e apoio em relação ao acontecimento.

Também estiveram presentes no encontro a presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Niterói, Andrea Kraemer; de Igualdade Racial, Jaqueline Araújo dos Santos e o advogado conselheiro da ordem, Luiz Henrique de Oliveira Júnior, que se colocaram à disposição das vítimas.