Decreto foi assinado nesta terça-feira (31) pelo governador Cláudio Castro - Divulgação

Decreto foi assinado nesta terça-feira (31) pelo governador Cláudio CastroDivulgação

Publicado 31/05/2022 16:06

Rio – O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, publicou um decreto nesta terça-feira (31), que determina a transfência da Fundação Santa Cabrini, que anteriormente pertencia à Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). De acordo com a Seap, a transferência tem como objetivo de promover a inserção social da população carcerária.

A fundação tem 45 anos de existência e é gestora do trabalho prisional no Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de quatro décadas, é responsável por abrir diversas frentes de trabalho destinadas à absorção da mão de obra prisional.