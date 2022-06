Rio de Janeiro

Trens de Deodoro, Santa Cruz, Japeri e Saracuruna circulam com intervalos irregulares nesta sexta-feira

De acordo com a SuperVia, os passageiros estão sendo informados do problema por meio do sistema de áudio das estações. É o quinto dia consecutivo com atrasos nas estações

Publicado 03/06/2022 07:25 | Atualizado há 4 horas