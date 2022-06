Comemorações serão realizadas na Casa Afrodai - Divulgação

Publicado 04/06/2022 10:35 | Atualizado 04/06/2022 10:45

A Prefeitura do Rio, em parceria com o Instituto Afrodai, realiza neste domingo, 05, um evento gratuito em homenagem ao "Dia da Pessoa Trancista". As comemorações terão início às 15h e vão até às 21h, na Casa Afrodai, na Lapa, local conhecido por ser referência em tranças e penteados afro.



As comemorações são promovidas pela Secretaria Municipal de Governo e Integridade Pública, através da Coordenadoria Executiva de Promoção da Igualdade Racial. No local, haverá uma exposição fotográfica sobre a história da trança no Brasil e o lançamento do documentário sobre a história de Dai Bastos, fundadora da Casa Afrodai.



A celebração também contará com a exibição de quatro curtas-metragens: "Kbela", de Yasmin Thayná, "Enraizadas", de Juliana Nascimento e Gabriele Roza, "Memórias trançadas", de Luane Bento e Bruno Penedo e "Ancestralidade das tranças no Rio de Janeiro", assinado pelo Mandato Coletivo de Thais Ferreira. Além disso, 30 profissionais trancistas do Rio de Janeiro receberão monções honrosas por seus trabalhos trabalho. Haverá ainda uma apresentação em pocket show da festa Awurê.