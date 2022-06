Bombeiros, PM e Polícia Civil foram acionados - Divulgação/Centro de Operação Rio

Publicado 04/06/2022 09:39 | Atualizado 04/06/2022 09:53

Rio - Um homem morreu vítima de um acidente de trânsito, na madrugada deste sábado (4), em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Matheus Barbosa, de 25 anos, dirigia uma ambulância e não resistiu, quando o veículo capotou na Rua Praia de Botafogo, na altura da churrascaria Fogo de Chão.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Humaitá foi acionado para o local às 3h42, onde encontrou o jovem sem vida. Além dele, outras duas pessoas estavam no automóvel. Fernanda Valbiessi, de 39 anos, e Paulo Zaowski, 69, recusaram atendimento médico.

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), além dos bombeiros, policiais militares e civis foram acionados. Duas faixas da via precisaram ser ocupadas. Agentes da CET-Rio também atuaram na região.