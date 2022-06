Militares apreenderam duas toneladas de estojos de munições de fuzil - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 04/06/2022 07:43

Rio - A Polícia Militar encontrou, na noite desta sexta-feira (3), um galpão que armazenava munições, fios e objetos de metal, no bairro da Pavuna, na Zona Norte do Rio. Equipes do 41º BPM (Irajá) estiveram na Rua Benjamim da Silva, mas o dono do estabelecimento não foi encontrado no local.